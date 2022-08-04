окупанти соромляться своїх "героїв"
Ні, вони не за Україну, але приблизно починають здогадуватись, що репарації доведеться платити всім – і тим, хто обирав путіна, і всім, хто типу в мовчазній опозиції.
Варте уваги росія знову перекидає в Україну "переможців світлофорів": де їх вибиватимуть ЗСУ
"Духовність" танцює на могилах
В тому ж місті на поховання старшого сержанта євшуніка виділили погане безкоштовне місце на кладовищі. Родичі відмовились його там ховати, і довелося все робити за власний кошт.
Важливе Найоплачуваніший голос москви озвучив справжній план путіна
У місті борзя підлітки глумились над могилами російських військових. У воронежі підліток-трансвестит танцював на могилах (там не ясно, чи то були військові, але там вся історія епічна) і зрештою посц*в на них…
Штош. І таких нових дедалі більше. Це ще навіть війна не закінчилася…
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