окупанти соромляться своїх "героїв"

Ні, вони не за Україну, але приблизно починають здогадуватись, що репарації доведеться платити всім – і тим, хто обирав путіна, і всім, хто типу в мовчазній опозиції.

Варте уваги росія знову перекидає в Україну "переможців світлофорів": де їх вибиватимуть ЗСУ

Так в новосибірську відмовились вішати на школу меморіальну дошку 21-річному ефрейтору хабібназарову. Якось там хитро відшукали пункт, за яким йому рано ставити дошку, бо вона не личить архітектурно. Запропонували повісити дошку в самій будівлі біля столової. Маленький скандал – і дошку таки повісять, але…

"Духовність" танцює на могилах

В тому ж місті на поховання старшого сержанта євшуніка виділили погане безкоштовне місце на кладовищі. Родичі відмовились його там ховати, і довелося все робити за власний кошт.

Важливе Найоплачуваніший голос москви озвучив справжній план путіна

У місті борзя підлітки глумились над могилами російських військових. У воронежі підліток-трансвестит танцював на могилах (там не ясно, чи то були військові, але там вся історія епічна) і зрештою посц*в на них…

Штош. І таких нових дедалі більше. Це ще навіть війна не закінчилася…

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