Тягнуть "тіктокерів" з усіх усюд
У район Василівки прямує 358-й окремий батальйон оперативного призначення (пункт постійної дислокації – станиця червлена, чечня). Ним планується підсилити 429-й мотострілецький полк 19-ї мотострілецької дивізії.
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У районах населених пунктів нестерянка, новопокровка та роботине також зосереджуються підрозділи 96-го полку оперативного призначення національної гвардії рф (пункт постійної дислокації – місто гудермес, чечня).
Ними планується підсилити батальйонно-тактичні групи 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії, які зазнали у попередніх боях відчутних втрат.
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Де "дірки" закриватимуть кадировцями
Всього з території чечні на Запорізському напрямку командування військ противника планує зосередити та розгорнути до трьох зведених тактичних груп зі складу "росгвардії" рівня "батальйон – рота".
Разом з лінійними підрозділами "росгвадії" з чечні на цей напрямок перекидаються й органи управління зазначеного угрупування. Загалом до 850 – 900 вівце**бів, оснащених легкою та важкою піхотною зброєю, автомобільним та спеціальним транспортом, можливо легкими бойовими броньованими машинами.
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