Хотіти не означає могти

1. Спершу трішки про поняття. Не використовуйте, будь ласка, термін "наступ" до того, що можуть спробувати робити московити.

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Коли кажуть про наступ, то в людей в голові зразки операції Другої світової війни, коли доволі швидко проривалася тактична глибина оборони в декількох місцях, вводилися сили розвитку прориву, які оточували / знищували значні сили противника.

Що ж ми побачили по характеру бойових дій на Донбасі? Це точно не наступ – це дуже повільне фронтальне витискання. Не більше того.

2. Нова серйозна спроба московитів рухатися вперед означає, що у кремлі не можуть співвіднести наявний військовий потенціал і політичні цілі. Політика, яка ставить завдання більші, ніж можуть військові, це шлях внікуди. Передусім пусте спалення ресурсів.

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Чемпіони з ідіотизму не зупиняються

3. Після того, як в нас у арсеналі є 22 пускові установки М142/М270/MARS II плюс БК, активність нашої оборони зросте в рази. При цьому це дуже мобільні, а отже живучі платформи, за допомогою яких будемо краще виснажувати московитів в обороні, зберігаючи життя наших армійців.

З. І. Як на мене, заводити більші сили на правий берег Дніпра на Херсонщині, поки чотири лінії комунікацій під вогневим контролем ЗСУ, – це іще один верх ідіотизму від московитів.

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