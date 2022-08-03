Хотеть не значит могти
1. Сначала немного о понятии. Не используйте, пожалуйста, термин "наступление" для того, что могут попытаться делать московиты.
Достойно внимания Главному "адвокату" путина следует насторожиться после безумных заявлений медведева
Что же мы увидели по характеру боевых действий на Донбассе? Это точно не наступление – это очень медленная фронтальная выдавка. Не более того.
2. Новая серьезная попытка московитов двигаться вперед означает, что в кремле не могут соотнести имеющийся военный потенциал и политические цели. Политика, которая ставит задачи больше, чем могут военные, это путь никуда. Прежде всего, пустое сожжение ресурсов.
Важно российская десантура уже выбрала себе место для братской могилы в Украине
Чемпионы по идиотизму не останавливаются
3. После того как у нас в арсенале есть 22 пусковые установки М142/М270/MARS II плюс БК, активность нашей обороны вырастет в разы. При этом это очень мобильные, а значит, живучие платформы, с помощью которых будем лучше истощать московитов в обороне, сохраняя жизнь наших армейцев.
С. И. По-моему, заводить большие силы на правый берег Днепра на Херсонщине, пока четыре линии коммуникаций под огневым контролем ВСУ – это еще один верх идиотизма от московитов.
Коваленко рассказал о решающем бое за юг Украины: смотрите видео