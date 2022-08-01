Поки що наступальні дії окупантів – точкові та разові

Для цього вони також можуть перекидати найбільш боєздатні сили з інших напрямків фронту. Це в ефірі 24 каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, першочергово окупанти дійсно намагаються тримати оборону від впливу та дій українських захисників. Але все-таки наші військові розуміють, що загарбники отримають наказ переходити в наступ.

Однак поки що ці спроби точкові та разові, а дії окупантів отримують потужну вогневу відсіч від українських підрозділів. Відтак ворогу доводиться повертатися на вихідні позиції та продовжувати укріплювати свої рубежі оборони.

Люди намагаються евакуюватися з Херсонщини

Влада України та Херсонської області неодноразово наголошувала на необхідності евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій Херсонщини перед початком контрнаступу ЗСУ. За словами Наталі Гуменюк, із загостренням ситуації та накопиченням ворожої техніки у регіоні, у людей виникає все більше побоювань за свої життя, тож вони справді намагаються евакуюватися.

Зараз цей процес ускладнений через пошкоджені мости, тож виник неабиякий ажіотаж – люди стоять у чергах на виїзд.

"Також ми відстежуємо, що це за вплив на населення – чи то з доброї волі, чи то спроби за цивільними автівками заховати переміщення військової техніки. Однозначно оцінювати дії ворога в такій підступній боротьбі не можна – ми відстежуємо все і аналізуємо", – розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь".

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