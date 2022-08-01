Про це повідомив 24 каналу військовий експерт Петро Черник. На його думку, боротьба із російськими загарбниками у Херсонській області буде нелегкою.

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Які сили росія може перекинути на Херсонщину

Черник вважає, що загарбники будуть висмикувати війська з усієї лінії протиборства. Зокрема, перекидатимуть найбільш боєздатні сили з Ізюмського та Донецького плацдармів.

Однозначно, у них найбільш боєздатними залишаються усі підрозділи десанту. Думаю, що саме вони туди будуть перекинуті,

– зазначив експерт.

За його словами, якщо наші ракетники і далі будуть якісно працювати по мостах та військових ешелонах на Херсонщині, то перспективи росіян на утримання цього плацдарму є доволі ілюзорними.

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"Битва буде нелегкою"

Черник зауважив, що війна – неймовірно складне явище. Тут і наступи, і контрнаступи, і вогневі мішки, і вогневі маневри та й узагалі маневри військами.

На жаль, битва буде, і ця битва буде нелегкою,

– заявив експерт.

Він наголосив, що основою основ будь-якої війни є удар там, де противник чекає якомога менше. А від росіян загалом можна очікувати чого завгодно.

До речі! На Херсонщині росіяни постійно затримують мирних мешканців. Вони залякують їх Службою безпеки України. Як розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, окупанти також використовують людей для знімання пропагандистських роликів.

Більше про ситуацію на Херсонщині

Українські війська мають успіхи на Півдні. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.

Служба безпеки України перехопила документи, які регламентують проведення фейкового референдуму щодо приєднання Херсонщини до росії. Водночас фінальна дата самого голосування поки не встановлена.

Спротив українців на Херсонському напрямку та влучні удари ЗСУ по складах противника, є критичними для окупантів. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви.

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