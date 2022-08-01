Про це повідомив 24 каналу військовий експерт Петро Черник. На його думку, боротьба із російськими загарбниками у Херсонській області буде нелегкою.
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Які сили росія може перекинути на Херсонщину
Черник вважає, що загарбники будуть висмикувати війська з усієї лінії протиборства. Зокрема, перекидатимуть найбільш боєздатні сили з Ізюмського та Донецького плацдармів.
Однозначно, у них найбільш боєздатними залишаються усі підрозділи десанту. Думаю, що саме вони туди будуть перекинуті,
– зазначив експерт.
За його словами, якщо наші ракетники і далі будуть якісно працювати по мостах та військових ешелонах на Херсонщині, то перспективи росіян на утримання цього плацдарму є доволі ілюзорними.
Скільки сил росія може перекинути на Херсонщину: дивіться відео
"Битва буде нелегкою"
Черник зауважив, що війна – неймовірно складне явище. Тут і наступи, і контрнаступи, і вогневі мішки, і вогневі маневри та й узагалі маневри військами.
На жаль, битва буде, і ця битва буде нелегкою,
– заявив експерт.
Він наголосив, що основою основ будь-якої війни є удар там, де противник чекає якомога менше. А від росіян загалом можна очікувати чого завгодно.
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- Українські війська мають успіхи на Півдні. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.
- Служба безпеки України перехопила документи, які регламентують проведення фейкового референдуму щодо приєднання Херсонщини до росії. Водночас фінальна дата самого голосування поки не встановлена.
- Спротив українців на Херсонському напрямку та влучні удари ЗСУ по складах противника, є критичними для окупантів. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви.
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