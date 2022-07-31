Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їх даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.

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Наступ і обстріли ворога

Аналітики наводять інформацію Генштабу ЗСУ, згідно з якою вогонь української артилерії зупинив російські сили від початку штурму з окупованого Брунського на Білогірку. Ці два села розташовані на західному березі річки Інгулець.

російські війська також завдали авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки, обидві поблизу межі Миколаївської області. 30 липня російські війська продовжували обстрілювати Миколаївську та Дніпропетровську області з трубної та реактивної артилерії, випустивши 40 ракет з реактивних систем залпового вогню "Град" по Нікополю, що на західному березі Дніпра.

росіяни хочуть відновити логістику

Експерти інституту стверджують, що російські війська продовжували зусилля, щоб відновити матеріально-технічне забезпечення та створити оборонні позиції на південь від лінії зіткнення. Під час цих спроб їх постійно б'ють наші ЗСУ, розбиваючи наземні лінії зв'язку та склади боєприпасів.

Депутат Сергій Хлань заявив, що пошкодження залізничного мосту повністю виключають перекидання російської військової техніки залізницею на північ Херсонської області. За його словами, 30 липня очевидці бачили ще один удар по російському складу боєприпасів у Новій Каховці.

Також Інститут наводить інформацію ОК "Південь" про те, що 29 липня українські війська знищили командний пункт 34-ї окремої мотострілецької бригади в Брусинському. Українські сили також завдали ударів по російській військовій вантажівці та автомобілям, припаркованим біля будівлі в Енергодарі, які, як стверджували російські окупаційні чиновники, були частиною гуманітарного конвою.

ЗСУ завдає втрат ворогу

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як атакували росіян за 30 липня. Українські військовослужбовці знищили десятки окупантів, а також до 20 одиниць російської техніки. Також наш зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищив чергову ціль ворога – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

В ОК "Південь" також похвалились, що за добу 30 липня вони спопелили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки. Ситуація там залишається досі напруженою, але наші військові її контролюють.

На жаль, росія всі ресурси вкладає у цю війну та свою армію. Тому в неї ще є достатньо сил та засобів, щоб вести війну проти нашої держави. Наразі вони стягують ешелони з військовою технікою в бєлгород. Про це розповідав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Дізнайтесь детальніше, як ЗСУ нищать окупантів: дивіться відео