Відповідну інформацію повідомили Повітряні сили ЗСУ. Раніше в СБУ повідомляли, що українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті не встигають засікти їх на радарах.

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росіяни втратили склади та багато техніки

30 липня штурмова авіація Повітряних сил добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності,

– мовиться в повідомленні.

Внаслідок роботи наших Повітряних сил вдалось знищити:

два польових склади боєприпасів;

два ротних опорних пункти;

до 20 одиниць бойової броньованої техніки;

десятки одиниць особового вкладу ворога.

У росії на один безпілотник менше

Окрім того, наш зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищив чергову ціль ворога – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також на Ізюмщині, російський винищувач Су-30см атакував наші штурмовики Су-25. Після цього наші військові намагались вдарити по ворожому Су-30см:

на жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань;

та завдяки цій роботі зенітників, російський Су-30 відігнали. Це дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів.

Варто заначити, що винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ контролюють повітряний простір, який підконтрольний Україні.

Коротко про втрати ворога

З 24 лютого по 30 липня російські окупанти втратили 40,6 тисяч одиниць особового складу. Також серед втрат – 1759 танків, 222 літаки, 190 гелікоптерів та багато іншої техніки ворога.

30 липня на Півдні ЗСУ завдали 7 авіаударів росіянам. Внаслідок атаки знищили опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога. Ба більше, понад 100 окупантів загинули.

В українських спецслужбах розповіли, що на Харківщині ЗСУ знищили одночасно 300 російських окупантів.

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