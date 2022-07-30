Відповідну інформацію про те, як минула доба 29 липня, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Також повідомили, що рух залізничним мостом через річку Дніпро на окупованих територіях неможливий.

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Українська авіація знищила багато ворогів та їхню техніку

Авіація ЗСУ 7 разів атакувала російських окупантів. Відомо, що:

парами штурмовиків і винищувачем атакували 2 скупчення сили та техніки росіян в Херсонському і Снігурівському районах, на Миколаївщині – склад ворожих боєприпасів;

4-ма парами гелікоптерів вдарили по скупченню сили та техніки росії в Снігурівському й Бериславському районах;

на Херсонщині та Миколаївщині влучили в опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога.

За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади окупантів в Брускінському,

– повідомило командування.

За добу 29 липня на Півдні російські окупанти втратили:

105 одиниць особового складу;

7 танків Т-62 та 72;

гаубицю "Мста-Б";

2 самохідні артустановки;

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С";

17 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

а також 2 польових склади боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Окрім того, оперативне командування "Південь" уточнило, що остаточні втрати ворога ще дорозвідуються.

росіяни готували контратаку, проте невдало

Командування повідомило, що обстановка на Півдні складна, проте контрольована. російські окупанти продовжують вести бойові дії наявними силами на зайнятих рубежах оборони.

З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білозірка, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання,

– зауважили в ОК "Південь".

Додали, що росіяни продовжують авіаційні атаки – 4 рази парами гелікоптерів атакували наші позиції та відбиті населені пункти. На щастя, без втрат.

У Чорному морі менше сил ворога

"Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійську", – повідомили в ОК "Південь".

У морі залишилось 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі. Проте попередили – загроза ракетних ударів досі актуальна з моря, з неба та з тимчасово окупованих територій.

Останні новини з Півдня

29 липня Олексій Арестович заявив, що росіяни почали перекидати сили на Південь України. За словами радника глави ОП, окупанти намагаються втримати єдиний "здобуток" у війні з Україною. Саме тому вони будуть готові йти в наступ 5 – 6 серпня. Проте додав, що ЗСУ їх чекатимуть.

росіяни 29 липня посеред дня обстріляли зупинку в Миколаєві касетними боєприпасами. На жаль, постраждали мирні люди, які були на вулиці. Попередньо – 5 людей загинули, ще 10 травмовані.

Збройні Сили України на Херсонщині вдарили по 5 цілях росіян. Двічі вдарили біля Нової Каховки – 2 цілі, а також по Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.

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