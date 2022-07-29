Підтвердив удари ЗСУ по ворогах у селищі Брилівка перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що це українські військові "ще не починали".

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ЗСУ поцілили по об'єктах в Чорнобаївці, Олешках та Новій Каховці

Загалом наші захисники влучили по 5 ворожих об'єктах. Поблизу Нової Каховки – 2 цілі, по одній – у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.

У Брилівці вийшло особливо круто. Уточнюємо дані про постраждалих мирних жителів, поки що попередньо таких немає,

– наголосив Соболевський.

Заступник голови облради звернувся до жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини. Він зазначив, що ЗСУ "дуже круто" насипають росіянам і це – лише початок.

Місцевим жителям слід триматись подалі від ворожих об'єктів

Людям, які з певних причин не змогли евакуюватись, Соболевський порадив триматись якнайдалі від ворожих об'єктів військової інфраструктури.

Від ваших дій може залежати життя та здоров'я і ваше, і ваших близьких. ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, бо немає іншого способу звільнити наших людей і нашу область,

– додав Соболевський.

У Брилівці попали в залізничний вокзал, – Хлань

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив деталі успішної роботи ЗСУ. Він зазначив, що у Брилівці потрапили у залізничний вокзал. Це був один із наважливіших логістичних центрів окупантів.

Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію,

– наголосив Хлань.

Також, каже Хлань, ймовірно, потрапили і в нафтобазу.

Вибухи пролунали у Брилівці / Зображення зі сторінки Сергія Хланя

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Що відбувається на Херсонщині: останні новини

Після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту, окупанти звели під ним понтонну переправу. Проте, кажуть експерти, вона перебуває під вогнем контролем українських військових.

Після обстрілу мосту з Херсона втекли представники путінської партії "єдина росія". Вони рушили до Мелітополя та Криму.

У британській розвідці кажуть, що за їхніми даними контрнаступ ЗСУ на Півдні поступово набирає обертів.

Українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець,

Дивіться у відео, як ЗСУ вміло нищать склади окупантів: