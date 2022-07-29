Вибухи у Брилівці чули в ніч проти 29 липня. На відео, що поширюють телеграми, видно сильні спалахи.

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Денотують склади окупантів

У мережі пишуть, що вибухи були досить сильні, адже в багатьох людей вибило вікна.

На початку відео видно іскри. ЗСУ потрапили до чергового боєкомплекту,
– мовиться в повідомленні.

З відео очевидців можна побачити, що пожежа, що сталася внаслідок обстрілу, досить серйозна. Небо над селищем повністю червоне.

Офіційної інформації щодо денотування ворожого БК ще немає.

Херсонщина Боєкоплект
У Брилівці повідомляють про детонування ворожого БК / Скриншот відео

Останні дані про втрати ворога

Лише за добу 27 липня українські військові знищили 160 російських окупантів Загалом на війні проти України загинули 40 230 загарбників.

Загальні втрати у техніці складають:

  • танків – 1 742 одиниці (+4);
  • бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);
  • артилерійських систем – 894 одиниці (+11);
  • РСЗВ – 258 одиниць;
  • засобів ППО – 117;
  • літаків – 222 одиниці;
  • гелікоптерів – 190 одиниць;
  • безпілотників – 729 одиниці (+3);
  • крилатих ракет – 174 одиниці;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);
  • спеціальної техніки – 75 одиниць.

Найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.

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