Вибухи у Брилівці чули в ніч проти 29 липня. На відео, що поширюють телеграми, видно сильні спалахи.

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Денотують склади окупантів

У мережі пишуть, що вибухи були досить сильні, адже в багатьох людей вибило вікна.

На початку відео видно іскри. ЗСУ потрапили до чергового боєкомплекту,

– мовиться в повідомленні.

З відео очевидців можна побачити, що пожежа, що сталася внаслідок обстрілу, досить серйозна. Небо над селищем повністю червоне.

Офіційної інформації щодо денотування ворожого БК ще немає.



У Брилівці повідомляють про детонування ворожого БК / Скриншот відео

Останні дані про втрати ворога

Лише за добу 27 липня українські військові знищили 160 російських окупантів Загалом на війні проти України загинули 40 230 загарбників.

Загальні втрати у техніці складають:

танків – 1 742 одиниці (+4);

бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);

артилерійських систем – 894 одиниці (+11);

РСЗВ – 258 одиниць;

засобів ППО – 117;

літаків – 222 одиниці;

гелікоптерів – 190 одиниць;

безпілотників – 729 одиниці (+3);

крилатих ракет – 174 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);

спеціальної техніки – 75 одиниць.

Найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.

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