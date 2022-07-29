Вибухи у Брилівці чули в ніч проти 29 липня. На відео, що поширюють телеграми, видно сильні спалахи.
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Денотують склади окупантів
У мережі пишуть, що вибухи були досить сильні, адже в багатьох людей вибило вікна.
На початку відео видно іскри. ЗСУ потрапили до чергового боєкомплекту,
– мовиться в повідомленні.
З відео очевидців можна побачити, що пожежа, що сталася внаслідок обстрілу, досить серйозна. Небо над селищем повністю червоне.
Офіційної інформації щодо денотування ворожого БК ще немає.
У Брилівці повідомляють про детонування ворожого БК / Скриншот відео
Останні дані про втрати ворога
Лише за добу 27 липня українські військові знищили 160 російських окупантів Загалом на війні проти України загинули 40 230 загарбників.
Загальні втрати у техніці складають:
- танків – 1 742 одиниці (+4);
- бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);
- артилерійських систем – 894 одиниці (+11);
- РСЗВ – 258 одиниць;
- засобів ППО – 117;
- літаків – 222 одиниці;
- гелікоптерів – 190 одиниць;
- безпілотників – 729 одиниці (+3);
- крилатих ракет – 174 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);
- спеціальної техніки – 75 одиниць.
Найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.
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