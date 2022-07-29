Взрывы в Бриловке слышали в ночь на 29 июля. На видео, распространяющих телеграммы, видны сильные вспышки.

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Денотируют склады кафиров

В сети пишут, что взрывы были достаточно сильны, ведь у многих выбило окна.

В начале видео видны искры. ВСУ попали в дежурный боекомплект,

– говорится в сообщении.

Из видео очевидцев можно увидеть, что пожар, произошедший в результате обстрела, достаточно серьезный. Небо над поселком полностью красное.

Официальной информации о денотировании вражеского БК еще нет.



В Бриловке сообщают о детонировании вражеского БК / Скриншот видео

Последние данные о потерях врага

Всего за сутки 27 июля украинские военные уничтожили 160 российских кафиров Всего на войне против Украины погибли 40 230 захватчиков.

Общие потери в технике составляют:

танков – 1742 единицы (+4);

боевых бронированных машин – 3 979 единиц (+8);

артиллерийских систем – 894 единицы (+11);

РСЗО – 258 единиц;

средств ПВО – 117;

самолетов – 222 единицы;

вертолетов – 190 единиц;

беспилотников – 729 единиц (+3);

крылатых ракет – 174 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2854 единиц (+7);

специальной техники – 75 единиц.

Больше потерь российская армия понесла на Криворожском направлении.

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