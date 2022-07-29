Редакция 24 канала собрала все, что нужно знать о 156 дне ожесточенного противостояния украинского народа против российского нашествия. Что происходит на фронте и в тылу сегодня, 29 июля – читайте ниже.

К теме Продолжается третий этап войны: Подоляк назвал вооружение, которое в первую очередь нужно Украине

06:22 Во временно оккупированной Бриловке Херсонской области слышны взрывы. Вероятно, это детонируют вражеские склады.

05:25 Стало известно, что россияне попали ракетами в сам центр Харькова. Завалы уже разбирают, на месте работают сотрудники ГСЧС. Пострадали вузы и жилой дом.

04:17 В Харькове сообщили о подлете многих ракет и взрывах. Такие звуки слышали и в области.

03:53 На временно оккупированных территориях снова раздавались взрывы. Отработали по объектам в Макеевке, Донецке, Иловайске, Шахтерске и Харцызске. Вероятно, детонировали вражеские склады с боеприпасами.

02:58 К вечеру Николаев атаковали "Смерчами". Враг попал в элеватор и туристическую базу, разрушения очень значительны.

02:10 На Юге украинские военные ударили 7 раз по позициям врага. ВСУ уничтожили 4 склада россиян с боеприпасами. В настоящее время на Южнобужском направлении продолжается контрбатарейная борьба.

01:36 На войне с агрессором погиб поэт и музыкант Глеб Бабич. Он воевал уже 6 лет и прошел через 5 ротаций. Воин возглавлял ОО "Res_Publica. Братья по Оружию".

00:54 ВСУ сбили беспилотник "Орлан-10" с помощью западного оружия – Stinger. "Приземлили" вражескую птицу военные 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Украинские воины сбили российский беспилотник / Видео 93-й ОМБр:

00:31 В восточных областях Украины звучала воздушная тревога. Жители области недалеко от Днепра сообщили, что слышали звуки взрывов.