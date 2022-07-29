Редакція 24 каналу зібрала усе, що потрібно знати про 156 день запеклого протистояння українського народу проти російської навали. Що відбувається на фронті та в тилу сьогодні, 29 липня, – читайте нижче.

До теми Триває третій етап війни: Подоляк назвав озброєння, яке першочергово потрібне Україні

06:22 В тимчасово окупованій Брилівці, що на Херсонщині, чути вибухи. Ймовірно, це детонують ворожі склади.

05:25 Стало відомо, що росіяни поцілили ракетами в сам центр Харкова. Завали вже розбирають, на місці працюють співробітники ДСНС. Постраждали ВНЗ та житловий будинок.

04:17 У Харкові повідомили про підліт багатьох ракет та вибухи. Також такі звуки чули і в області.

03:53 На тимчасово окупованих територіях знову лунали вибухи. Відпрацювали по об'єктах у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку. Ймовірно, детонували ворожі склади з боєприпасами.

02:58 Надвечір Миколаїв атакували "Смерчами". Ворог влучив у елеватор та туристичну базу, руйнування дуже значні.

02:10 На Півдні українські військові вдарили 7 разів по позиціях ворога. ЗСУ знищили 4 склади росіян з боєприпасами. Наразі на Південнобузькому напрямку триває контрбатарейна боротьба.

01:36 На війні з агресором загинув поет та музикант Гліб Бабіч. Він воював вже 6 років та пройшов через 5 ротацій. Воїн очолював ГО "Res_Publica. Брати по Зброї".

00:54 ЗСУ збили безпілотник "Орлан-10" з допомогою західної зброї – Stinger. "Приземлили" ворожу пташку військові 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Українські воїни збили російський безпілотник / Відео 93-ї ОМБр:

00:31 У східних областях України лунала повітряна тривога. Жителі області неподалік Дніпра повідомили, що чули звуки вибухів.