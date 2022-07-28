Про це заявив 24 каналу військовий оглядач Денис Попович. За його словами, зруйнувати понтонну переправу ще легше, ніж міст.

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Чи вирішує переправа проблеми окупантів

Попович зазначив, що понтонна переправа лише частково вирішує питання щодо доправлення ресурсів, потрібних російським загарбникам.

Там менша пропускна здатність у понтонної переправи. І вона більш вразлива,

– пояснив військовий експерт.

Він нагадав, що окупанти вже споруджували подібну переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки на Луганщині. А українські захисники її знищили.

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"Зруйнувати понтонну переправу значно легше"

Попович припускає, що найближчим часом понтонна переправа під Антонівським мостом може бути також зруйнована вогнем ЗСУ.

Тим більше, що зруйнувати понтонну переправу значно легше, ніж зруйнувати міст,

– заявив військовий експерт.

За його словами, щоб знищити таку переправу, потрібно лише одне вдале влучання. Тоді все розійдеться, а її частини рознесе течією.

Тому, резюмував Попович, для загарбників це не є реальним стратегічним виходом із ситуації.

До речі! Українські військові зможуть відкинути російських окупантів на лінію 23 лютого до кінця цього року, але за однієї умови. Так вважає колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: що відомо

Опівночі 26 липня з'явилося відео обстрілу Антонівського мосту, яке підтвердило влучання в ціль.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту на Херсонщині підтвердили у Збройних Силах України.

Однак після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту російські окупанти зводять понтонні переправи. Зокрема, будують таку через річку Інгулець.

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