Про це повідомив 24 каналу херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, так загарбники намагаються ліквідувати наслідки влучання по Антонівському мосту.

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Що відомо про переправу через Інгулець

Молчанов зазначив, що перед тим, як остаточно був пошкоджений з неможливістю проїзду Антонівський міст, росіяни змогли вночі перегнати партію техніки. А по тій, яку не встигли переправити, українські захисники завдали удару із реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Тепер же, за його словами, окупанти, намагаючись ліквідувати наслідки цього влучання, будують понтонні переправи.

Вони побудували понтонну переправу вже через Інгулець у Дар'ївці, по тих самих локаціях, які були ще з "совєцьких" часів. Там був понтонний, але стаціонарний міст,

– розповів активіст.

Він пояснив, що цей міст 30 років існував у формі понтонів. По його під'їздах росіяни й побудували переправу, замаскувавши все гілочками.

росіяни будують понтонні переправи на Херсонщині: дивіться відео

Окупанти прикриваються цивільними як живим щитом

Молчанов зазначив, що для переправи через Дніпро у росіян, ймовірно, не вистачило понтонів. Тому вони поки що просто зчепили між собою 4 понтони, зробили гібридну понтонно-паромну переправу, якою переправляють за пів години по три автівки.

За його словами, для утримання 20-тисячного угруповання цього недостатньо, навіть якби окупанти перевозили лише свої автівки.

Але ж вони задля того, щоб убезпечити себе від удару ЗСУ, беруть завжди хоча б одну цивільну особу. У такий спосіб мають живий щит,

– зазначив активіст.

Він припустив, що росіяни все ж довезуть понтонів і намагатимуться побудувати переправу біля ураженого Антонівського мосту. А це місце буде добре видно з американських супутників, щоб ЗСУ завдали по ньому удару.

До речі! Антонівський міст, в який ввечері 26 липня влучили українські захисники, має велике значення як для оборони противника, так і для контрнаступу ЗСУ. Наразі у його конструкціях є суттєві руйнування. У Генштабі прогнозують, що окупанти намагатимуться відновити його, але наші бійці готові до цього.

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: головне

Опівночі 26 липня з'явилося відео обстрілу Антонівського мосту, яке підтвердило влучання в ціль.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту на Херсонщині підтвердили у Збройних Силах України.

Водночас місцеві запевняють, що росіяни можуть знайти інші місця для перекидання техніки до Херсона.

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