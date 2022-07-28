Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.

Важливо ЗСУ потужно атакували Антонівський міст у Херсоні: все, що про це відомо

За його словами, наші бійці намагаються максимально ефективно протидіяти ворогу. Зокрема і знищенням його логістичного забезпечення.

Ми цілеспрямовано вживаємо заходів щодо позбавлення противника можливості здійснювати обстріли нашої території. Тобто активно завдаємо противнику вогневого ураження по базах, складах, арсеналах противника,

– пояснив Громов.

Щодо Антонівського мосту, то ЗСУ неодноразово влучали у нього. Після цього противник намагався відновити його, але наші бійці вжили належних заходів.

В якому зараз стані Антонівський міст

Громов зазначив, що наразі у конструкціях мосту є суттєві руйнування. ЗСУ прогнозують, що окупанти намагатимуться відновити його, але наші бійці готові до цього.

Атака Антонівського мосту: головне

Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів. Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було 3. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.

Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту таки підтвердили ЗСУ. У росіян почалася справжня істерика: вони визнали, що ЗСУ таки вдарили по мосту, але це нібито "ні на що не повпливає".

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