Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.
Важливо ЗСУ потужно атакували Антонівський міст у Херсоні: все, що про це відомо
За його словами, наші бійці намагаються максимально ефективно протидіяти ворогу. Зокрема і знищенням його логістичного забезпечення.
Ми цілеспрямовано вживаємо заходів щодо позбавлення противника можливості здійснювати обстріли нашої території. Тобто активно завдаємо противнику вогневого ураження по базах, складах, арсеналах противника,
– пояснив Громов.
Щодо Антонівського мосту, то ЗСУ неодноразово влучали у нього. Після цього противник намагався відновити його, але наші бійці вжили належних заходів.
В якому зараз стані Антонівський міст
Громов зазначив, що наразі у конструкціях мосту є суттєві руйнування. ЗСУ прогнозують, що окупанти намагатимуться відновити його, але наші бійці готові до цього.
Атака Антонівського мосту: головне
- Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів. Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було 3. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.
- Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.
- Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.
- Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту таки підтвердили ЗСУ. У росіян почалася справжня істерика: вони визнали, що ЗСУ таки вдарили по мосту, але це нібито "ні на що не повпливає".
Раніше – росіяни вже панікували через атаку на Антонівський міст: дивіться відео