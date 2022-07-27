Відео почали з'являтись у місцевих телеграм-каналах. Варто пригадати, що перед цим люди в мережі показали потужні відео "прильотів".

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Місцеві показали момент "прильоту" по мосту

Момент прильоту Антонівським мостом, попередньо третього "прильоту" з боку правого берега немає,

– написали у мережі.

Також там пояснили, що поки Антонівський міст ще стоїть.

"...Але HIMARS працюватиме далі. Точність звичайно "в яблучко", – мовиться у повідомленні.

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Коротко про ймовірну атаку на Антонівський міст

Ввечері з'явилась інформація про те, що ЗСУ могли вдарити по Антонівському мосту, який розміщений біля тимчасово окупованого Херсону.

Орієнтовно після 22 години 26 липня місцеві жителі, почувши низку вибухів, припустили, що мосту більше немає.

Варто зауважити, що Антонівський міст сполучає лівий і правий береги Дніпра біля самого Херсона. Місцеві вважають його найкращою дорогою в тимчасово окупований Крим.

Тобто під час контрнаступу ЗСУ, російські окупанти в Херсоні залишаться без зв'язку з Кримом. Для ворога це означатиме тотальний розгром їхніх сил.

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