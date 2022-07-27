Відео почали з'являтись у місцевих телеграм-каналах. Варто пригадати, що перед цим люди в мережі показали потужні відео "прильотів".

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Місцеві показали момент "прильоту" по мосту

Момент прильоту Антонівським мостом, попередньо третього "прильоту" з боку правого берега немає,
– написали у мережі.

Також там пояснили, що поки Антонівський міст ще стоїть.

"...Але HIMARS працюватиме далі. Точність звичайно "в яблучко", – мовиться у повідомленні.

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Коротко про ймовірну атаку на Антонівський міст

  • Ввечері з'явилась інформація про те, що ЗСУ могли вдарити по Антонівському мосту, який розміщений біля тимчасово окупованого Херсону.
  • Орієнтовно після 22 години 26 липня місцеві жителі, почувши низку вибухів, припустили, що мосту більше немає.
  • Варто зауважити, що Антонівський міст сполучає лівий і правий береги Дніпра біля самого Херсона. Місцеві вважають його найкращою дорогою в тимчасово окупований Крим.
  • Тобто під час контрнаступу ЗСУ, російські окупанти в Херсоні залишаться без зв'язку з Кримом. Для ворога це означатиме тотальний розгром їхніх сил.

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