19 липня українські військові завдали прицільного удару по Антонівському мосту в Херсоні. Він значно постраждав, тож окупанти кинулися його ремонтувати. Адже на мості утворилися величезні діри.

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Все через те, що у випадку підриву мосту, окупантам не буде як відступати у випадку контрнаступу української армії на Херсон. Адже наступна переправа через Дніпро – аж в Новій Каховці (Каховська ГЕС), якщо не рахувати залізничний Антонівський міст.

Така ситуація стала справжнім шоком для російських окупантів. Щоб хоч якось стримати український наступ, вони вирішили вдатися до інтенсивних артилерійських обстрілів.

При цьому російські загарбники відучують значну проблему з боєприпасами, адже їх лінії постачання є доволі уразливими. Серед причин – як і пошкодження Антонівського мосту, так і те, що українські артилеристи почали завдавати прицільних ударів далеко в тилу ворога. Відтак окупанти були змушені перенести свої склади подалі від лінії фронту, що значно ускладнює їх постачання на передову.

В британській розвідці відзначають, що у випадку руйнування Антонівського мосту, побудувати переправу через Дніпро буде операцією з дуже високим ризиком. Окрім того, якщо міст через Дніпро буде зруйновано, то російські сили в окупованому Херсоні будуть відрізані. А це буде б значним військово-політичним ударом для росії.

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