Ворог вирішив звести нову переправу через Дніпро

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, російські окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження декількох ділянок Дніпра.

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У росіян виникли проблеми з відновлювальними роботами на Антонівському мості, через відсутність документації. Тому ворог вирішив звести нову переправу через Дніпро.

З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі,

– написав Юрій Соболевський.

Яке значення Антонівського мосту

Збройні Сили України 19 липня завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Якщо міст підірвати, то окупантам не буде як відступати, коли ЗСУ витискатимуть їх з Херсонщини.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Антонівський міст – ключова вразливість для російських сил. Причина в тому, що це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які росія може постачати або виводити свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.

В Офісі Президента після удару по Антонівському мосту порадили росіянам покинути Херсон. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що загарбників чекають постійні обстріли, якщо вони не покинуть окуповану територію.

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