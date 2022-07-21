Актуальний "жест доброї волі"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув на Антонівський міст, якого одного дня може просто не стати – його знищать українські захисники.

Увага У мережі показали, який вигляд зараз має Антонівський міст у Херсоні

Актуальний на зараз "жест доброї волі" – Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше – постійна "бавовна", нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез",

– зазначив Подоляк.

Подоляк зазначив, що "коло можливостей стає вужчим, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ".

Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.



Антонівським мостом пересуватись усе небезпечніше / Фото твітер Михайла Подоляка

Чому Подоляк іронізує про "жест доброї волі" 30 червня російське командування заявило, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там. Насправді ж ЗСУ вибили окупантів.

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

19 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Зазначається, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Проте жителів Херсона попередили, що їздити ним небезпечно, а окупаційна влада міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

ЗСУ вдарили по мосту тому, що російські окупанти "підживлюють" угруповання своїх військ на Півдні України саме через нього. Якщо міст перебити, окупанти опиняться без постачання та шляху організованого відступу.

Так, вище за течією Дніпра є ще й залізничний міст, який також використовують у цих цілях. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що його теж потрібно зруйнувати, щоб припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.

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