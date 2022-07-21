Актуальний "жест доброї волі"
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув на Антонівський міст, якого одного дня може просто не стати – його знищать українські захисники.
Увага У мережі показали, який вигляд зараз має Антонівський міст у Херсоні
Актуальний на зараз "жест доброї волі" – Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше – постійна "бавовна", нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез",
– зазначив Подоляк.
Подоляк зазначив, що "коло можливостей стає вужчим, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ".
Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.
Антонівським мостом пересуватись усе небезпечніше / Фото твітер Михайла Подоляка
Чому Подоляк іронізує про "жест доброї волі"30 червня російське командування заявило, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там. Насправді ж ЗСУ вибили окупантів.
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту
- 19 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Зазначається, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Проте жителів Херсона попередили, що їздити ним небезпечно, а окупаційна влада міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
- ЗСУ вдарили по мосту тому, що російські окупанти "підживлюють" угруповання своїх військ на Півдні України саме через нього. Якщо міст перебити, окупанти опиняться без постачання та шляху організованого відступу.
- Так, вище за течією Дніпра є ще й залізничний міст, який також використовують у цих цілях. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що його теж потрібно зруйнувати, щоб припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.
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