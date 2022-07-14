Мости потрібно зруйнувати негайно

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що ці мости потрібно зруйнувати, аби припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.

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Також експерт зауважив, що більше ніж впевнений – якщо не зробити цього, росіяни все одно не залишать ці мости цілими, коли відступатимуть через них.

За словами Жданова, у Херсоні були помічені колони машин, які везли залізобетонні ковпаки для довготривалих вогневих точок (ДОТів). Крім того, раніше росіяни завозили у тамтешні лиси кругляк. Це вказує на те, що загарбники наразі не збираються тікати, а будуть окопуватися та обороняти тимчасово окуповану територію дуже ретельно.

Саме тому він вважає, що Антонівський та залізничний міст у Херсоні потрібно знищити якомога швидше. Зробити це, за його словами, не так складно. До прикладу, усі 3 мости у Лисичанську були зруйновані лише артилерією. А якщо у Херсоні застосувати такі потужні засоби як HIMARS, то одним залпом можна знести обидва мости.

Коли це буде зроблено, можна буде завдавати вогневого ураження, адже окупанти не матимуть змоги поповнювати втрати.

Тоді ми методично та планомірно можемо знищувати їх при найменших втратах з боку наших військових,

– пояснив Жданов.