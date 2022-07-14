Радник глави Офісу Президента припустив, що росіяни збираються відступати через Антонівський міст на Херсонщині.

Важливо У росіян паніка: за тиждень HIMARS завдали 50 ударів без жодного промаху, – Арестович

Річ у тім, що окупанти роблять укріплення біля мосту. Це відпрацювання інженерних робіт для відступу.

Я впевнений на 101%, що Херсон вони подумки "здали" вже,

– сказав Арестович.

У москві усвідомили програш

За словами Арестовича, російське керівництво зрозуміло, що програло. Тому з середини серпня до листопада "жести доброї волі" у росіян збільшуватимуться.

Радник припустив, що в кремлі є люди, які сподіваються, ніби їм вдасться втримати Донецьку та Луганську області. Хочуть ними "торгуватись". Однак Арестович переконаний, що в них нічого не вийде.

"Зважаючи на те, що ми чуємо у перехопленнях, вони (росіяни – 24 канал) вже все зрозуміли: війна програна", – констатував чиновник.

Громадяни росії теж вже починають здогадуватись, оцінюючи ситуацію в холодильнику та на банківській картці.

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Детальніше – Арестович розповів, що окупанти подумки "здали" Херсон: відео