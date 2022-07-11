Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що президент віддав наказ підготувати план звільнення Півдня. На такі слова відреагував і сам Зеленський, інформує 24 канал.

До теми Зеленський наказав деокупувати Південь, – Резніков каже, що Україна збирає мільйонні сили

Основне завдання для ЗСУ

Під час пресконференції з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулась у Києві 11 липня, Зеленський сказав, що не читав інтерв'ю Резнікова.

Можу сказати, що завдання у всіх наших військових – це деокупувати всю нашу територію. Думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави,

– сказав президент.

Також він відмовився ділитися деталями тих чи інших планів.

Що відбувається на Півдні

Судячи з численних вибухів на складах окупантів, їхніх командних пунктах, можна припустити, що так ЗСУ готуються і наближають контрнаступ. Про це свідчить і перехоплена розмова окупантів, у якій вони розповіли, що наші воїни влучили в головне командування на Херсонському напрямку. За тим, що кажуть окупанти, там 12 ліквідованих ворогів.

Також 11 липня пролунав вибух у стороні Чорнобаївки. Його добре було чути і видно мешканцям тимчасово окупованого Херсона. У людей тряслись стіни та тарілки в будинках. На вулиці виднівся дим, який здійнявся догори.

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак припускав, що майже все вже готово до контрнаступу. За його словами, такий висновок можна зробити із заяв українських посадовців. Зокрема, він мав на увазі заяву Резнікова щодо деокупації.

Цивільних закликають виїхати з Херсонщини на час контрнаступу: дивіться відео, як це зробити