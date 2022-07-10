Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британському виданню The Sunday Times. Матеріал оприлюднили 10 липня.

До теми Багато "незвичайних випадків", – Буданов про успіх українських партизанів на Херсонщині

Чому Зеленський наказав звільнити саме Південь

Міністр зазначив, що наразі є наказ деокупувати прибережні райони на території південних областей. Зеленський наказав відвоювати військовим шляхом передусім ці регіони, бо саме вони наразі мають життєво важливе значення для економіки України.

Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах,

– сказав Резніков.

Він пояснив, що мовиться не лише про чисельність армії. Потрібно, щоб це сили, які оснащені західною зброєю. Адже нашим воїни мають ефективно відвоювати свою південну територію в армії росії.

Що буде з іншими областями

Попри пріоритетність південних регіонів, не зупиниться боротьба за інші області. Адже кожен квадратний кілометр Української землі має бути звільнений.

Зараз пропаганда кремля зосереджена на тому, що вони нібито хочуть відвоювати Донбас. Проте від них вже не раз лунала й інформація, що наш ворог планує повністю відрізати Україну від моря.

Щодо Донбасу, то в Міноборони 3 липня акцентували, що битва за Донецьку та Луганську області не зупиниться. Навіть, якщо ворог зможе окупувати всю територію Луганщини, російські військовики там не зможуть спокійно зайняти позиції та вважати себе переможцями.

Невдовзі може бути переломний момент війни

Наприкінці травня ситуація на фронті була ще більш напруженою, ніж зараз. Тоді росія мала тотальне домінування артилерії та іншої техніки на полі бою. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що вже у серпні має відбутись переломний момент. Адже до цього часу має прибути достатня кількість західного озброєння для ефективної протидії ворогу.

На початку липня вкотре наголосив на тому, що в серпні ситуація на фронті має змінитися. "Влітку, в серпні, ми маємо побачити якісь кроки з нашого боку", – сказав Буданов.

Проте вже станом на 10 липня можна побачити, що окупанти почали відчувати на собі прибуття західного озброєння. Адже після того, як прибули системи HIMARS, почали "раптово вибухати" військові об'єкти в тилу ворога. Мовиться як про важливі елементи воєнної інфраструктури, так і про склади боєприпасів. Українські та західні військові експерти це пов'язують саме з застосуванням HIMARS, оскільки раніше ЗСУ не могли вражати цілі так глибоко в тилу ворога.

На Херсонщині розвивають партизанську мережу

Нещодавно в розвідках США та Британії підтвердили, що бачать зростання опору окупантам на території Херсонської області. Аналітики CNN із посиланням на висловлювання керівництва розвідки США пояснили, чому це відбувається.

Мовляв, росіяни перекинули надто багато сил на захоплення Донбасу. Тому зараз окупанти не можуть ефективно контролювати області, де проти них борються.

Опір може перерости у куди ширшу боротьбу з повстанцями. Це стане серйозною проблемою для здатності Росії контролювати нещодавно захоплену територію в Україні,

– зазначають американські посадовці.

Водночас розвиток партизанської мережі в окупованих регіонах підтвердив і очільник Головного управління розвідки міноборони. Проте Буданов акцентував, що побачити ефективність проробленої роботи можна буде лише, коли наші сили почнуть активне звільнення територій.

Важливо – людям треба виїжджати з окупованих територій, щоб не сковувати ЗСУ: дивіться відео