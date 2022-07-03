Зокрема в Донецькій області є інші великі міста, які перебувають під контролем українських сил. Про це заявив речник Міноборони Юрій Сак.

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Україна звільнить свої території

Чиновник нагадав, що ці міста протягом останніх кількох днів були об'єктами жорстких ракетних обстрілів, артилерійських обстрілів.

Але битва за Донбас ще не закінчена,

– наголосив Сак.

Україна отримує підтримку від своїх західних союзників. Згодом ми накопичимо достатню кількість важкої артилерії та інших видів озброєння. Це дозволить звільнити українські землі.

Росіяни не захопили всю Луганщину

У міноборони Росії вже поспішили доповісти Путіну про захоплення всієї Луганської області. Однак Сак наголосив, Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.

Ситуація в місті була "дуже напруженою", адже російські сухопутні війська "безупинно атакували його". Проте для нас пріоритет – людські життя, тому інколи ми можемо відступати з певних територій, але потім їх відвоюємо.

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