В частности, в Донецкой области есть другие крупные города, которые находятся под контролем украинских сил. Об этом заявил спикер Минобороны Юрий Сак.

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Украина освободит свои территории

Чиновник напомнил, что эти города в последние несколько дней были объектами жестких ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов.

Но битва за Донбасс еще не окончена,

– подчеркнул Сак.

Украина получает поддержку своих западных союзников. Впоследствии мы накопим достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов вооружения. Это позволит освободить украинские земли.

Россияне не захватили всю Луганщину

В минобороны России уже поспешили доложить Путину о захвате всей Луганской области. Однако Сак подчеркнул, что Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.

Ситуация в городе была "очень напряженной", ведь российские сухопутные войска "непрерывно атаковали его". Однако для нас приоритет – человеческая жизнь, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, но потом их отвоюем.

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