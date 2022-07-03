Про це повідомир мер міста Вадим Лях. Він пообіцяв оприлюднити деталі згодом.
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Росіяни обстрілюють Слов'янськ з РСЗВ
У відео з місця подій міський голова зазначив: ворог гатить по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню. Лях каже – це наймасштабніший обстріл за останній час.
У місті виникло до 15 пожеж. Також є велика кількість поранених та загиблих,
– повідомив мер Слов'янська.
Дивіться відео з розповіддю мера про ситуацію в місті: