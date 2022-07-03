Російський танк знищили у степах Донбасу

В оперативному командуванні "Північ" показали, як зробити з російського танку вугілля. Рецепт досить простий – ворожому танку достатньо зустрітися з бійцями Збройних Сил України.

До речі Авіація ЗСУ знищила за день два пункти управління та два склади боєприпасів ворога

В ОК "Північ" повідомили про знищення російського танку в степах Донбасу та опублікували яскраве відео.

1:0 на користь ЗСУ! Вірте у своїх захисників! Вірте в Україну! Перемога за нами!,

– написали в ОК "Північ".

Дивіться відео, як палає російський танк на Донбасі

Росія намагається захопити Донбас

Російське військово-політичне керівництво поставило ціль військовим захопити Донецьку та Луганську області. На думку американських аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), росіяни можуть повністю встановити контроль над територією Луганської області вже найближчими днями.

Після того, як Росія захопила Сєвєродонецьк, окупанти зосередилися на Лисичанську. Російські війська вже зайшли в місто та почали закріплюватися. Однак Лисичанськ все ще під контролем України.

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У Міністрі внутрішніх справ констатували, що існує загроза, що Росія дійсно окупує Луганську область. Натомість захопити Донеччину ворогу буде складно, оскільки там є дві фортеці – Слов'янськ і Краматорськ.

При цьому слід зазначити, що Росія масовано наступає на Донбасі, але зазнає величезних втрат. Зранку 3 липня у Генеральному штабі ЗСУ опублікували оновлені втрати Росії у війні проти України.

Відповідно до них, на полі бою збройні сили Росії втратили майже 36 тисяч військових. Також Росія втратила чимало своїх танків – 1 584.

Слід зазначити, що тільки українські військові контррозвідки Служби безпеки України знищили 33 одиниці важкої техніки Росії. Орієнтовні втрати Росії склали цілих 45 мільйонів доларів.

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