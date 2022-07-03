Лише за минулу добу знешкодили 100 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Важливо ЗСУ у Мелітополі розбомбили базу окупантів і завдали понад 30 ударів

Ці дані оприлюднив український Генштаб. Цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати росіян у техніці

  • танків – 1584 (+2) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3744 (+7) одиниць,
  • артилерійських систем – 801 (+1) одиниць,
  • РСЗВ – 246 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 105 (+0) одиниць,
  • літаків / aircraft – 217 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 187 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),
  • крилаті ракети – 144 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць,
  • спеціальна техніка – 64 (+3).


Втрати ворога станом на 3 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Успіхи української авіації

За добу 2 липня українська авіація спопелила 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління загарбників. Українські захисники здійснили майже 15 вильотів.