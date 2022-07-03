Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що сьогодні ніч у місті нагадувала ніч 24 лютого, коли росіяни напали на Україну і почали окупацію Мелітополя.
До теми "Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив, що загинули 3 людини, 11 будинків пошкоджено
Окупанти намагаються знайти вцілілу техніку
Федоров вже не раз розповідав про те, що окупанти використовують мелітопольців, як живий щит, і поставили у місті 4 воєнних бази.
Але сьогодні наші Збройні Сили України зробили нездатною функціонувати одну з них. О 3 ночі та о 5 ранку зроблено понад 30 вистрілів виключно по воєнній базі,
– розповів Федоров.
За його словами, зараз російські загарбники намагаються розв'язати це питання й вивезти якусь техніку, але нічого не вціліло.
Він також наголосив на тому, що наразі окупанти намагаються влаштувати провокації й звинуватити ЗСУ в обстрілах мирних районів та мікрорайонів. Але цього не було – ЗСУ не завдавали ударів по мирних жителях.
Ворожі склади детонують весь ранок
Місцеві телеграм-канали пишуть, що станом на 8;20 склади досі детонують. Ворожі склади вибухають вже більш ніж 2 години.
Тим часом у небо піднялися вертушки окупантів. Ймовірно, намагаються знайти техніку, яка могла залишитися на аеродромі.
Раніше повідомлялося, що зранку 3 липня в тимчасово окупованому Мелітополі люди чули серію вибухів. Тоді повідомляли, що атакували аеродром, де базуються окупанти. "Прилітало" на аеродром, який місцеві називають "авіагородок" або "городок сєвєрний".
Партизани працюють: напередодні біля Мелітополя перекинувся ворожий бронепотяг
- 2 липня джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що під Мелітополем перекинувся російський бронепотяг, який перевозив ворожі боєприпаси. Бронепотяг перекинувся між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.
- Це вдала робота українських партизанів, які стабільно наводять жах на окупантів у місті. Це спричинило справжню істерику в Росії й загарбники почали вити про теракт з боку України, мовляв, поїзд віз продовольство.
- Згодом мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що неподалік міста перекинувся російський бронепотяг, який віз боєприпаси. За його даними, станом на 3 липня він досі залишився в такому положенні.
До слова, у Мелітополі почалось справжнє полювання на окупантів. По місту розвісили оголошення про нагороду в розмірі 10 тисяч доларів за "голову виродка" – поплічника окупантів Євгена Балицького. Він один з найголовніших гауляйтерів міста.