Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що сьогодні ніч у місті нагадувала ніч 24 лютого, коли росіяни напали на Україну і почали окупацію Мелітополя.

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Окупанти намагаються знайти вцілілу техніку

Федоров вже не раз розповідав про те, що окупанти використовують мелітопольців, як живий щит, і поставили у місті 4 воєнних бази.

Але сьогодні наші Збройні Сили України зробили нездатною функціонувати одну з них. О 3 ночі та о 5 ранку зроблено понад 30 вистрілів виключно по воєнній базі,

– розповів Федоров.

За його словами, зараз російські загарбники намагаються розв'язати це питання й вивезти якусь техніку, але нічого не вціліло.

Він також наголосив на тому, що наразі окупанти намагаються влаштувати провокації й звинуватити ЗСУ в обстрілах мирних районів та мікрорайонів. Але цього не було – ЗСУ не завдавали ударів по мирних жителях.

Ворожі склади детонують весь ранок

Місцеві телеграм-канали пишуть, що станом на 8;20 склади досі детонують. Ворожі склади вибухають вже більш ніж 2 години.

Тим часом у небо піднялися вертушки окупантів. Ймовірно, намагаються знайти техніку, яка могла залишитися на аеродромі.

Раніше повідомлялося, що зранку 3 липня в тимчасово окупованому Мелітополі люди чули серію вибухів. Тоді повідомляли, що атакували аеродром, де базуються окупанти. "Прилітало" на аеродром, який місцеві називають "авіагородок" або "городок сєвєрний".

Партизани працюють: напередодні біля Мелітополя перекинувся ворожий бронепотяг

2 липня джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що під Мелітополем перекинувся російський бронепотяг, який перевозив ворожі боєприпаси. Бронепотяг перекинувся між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.

Це вдала робота українських партизанів, які стабільно наводять жах на окупантів у місті. Це спричинило справжню істерику в Росії й загарбники почали вити про теракт з боку України, мовляв, поїзд віз продовольство.

Згодом мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що неподалік міста перекинувся російський бронепотяг, який віз боєприпаси. За його даними, станом на 3 липня він досі залишився в такому положенні.

До слова, у Мелітополі почалось справжнє полювання на окупантів. По місту розвісили оголошення про нагороду в розмірі 10 тисяч доларів за "голову виродка" – поплічника окупантів Євгена Балицького. Він один з найголовніших гауляйтерів міста.