За його словами, також 4 постраждалих. 2 людей доставили до лікарні – чоловіка та дитину 10 років.

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Чоловік зараз перебуває у важкому стані. Двох людей оглянули на місці.

Разом із мером міста Білгорода Антоном Івановим обійшов житлові будинки та поговорив із жителями. Попередня інформація на цю хвилину: є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків по вулицях Маяковського, Мічуріна, Чумичова, Попова та Павлова. А також не менше 39 приватних житлових будинків на вулицях Маяковського, Попова, Павлова зруйновано частково, з них 5 повністю,

– сказав губернатор області.

Інформації від влади немає, повітряної тривоги не було

Зауважимо, що губернатор досі не пояснив мешканцям Бєлгорода, що трапилось. Немає інформації і від російської влади. Тим часом місцеві жителі перебувають у стані шоку та стресу.

Зверніть увагу. Під час "хлопків" у Бєлгороді місцева влада не вмикала повітряну тривогу.

Цікавий збіг, але варто зауважити, що коли російські загарбники обстрілюють Донецьк й інші тимчасово окуповані регіони, вони також не вмикають повітряну тривогу та не попереджають місцевих жителів про небезпеку.

Місцеві жителі чули декілька "хлопків"

Нагадаємо, що вибухи у Бєлгороді пролунали приблизно о 3 ночі. Їх було декілька. Спершу мешканці побачили, як щось вибухнуло в небі, а потім на землі.

На відео видно, як палає приватний будинок по вулиці Чумачова.

Під ранок місто огорнув дим.

Фото після "хлопків" у Бєлгороді:

Великі руйнування у приватному секторі Попова. Наразі місцеві рятувальники розбирають завали.

Зауважимо, що останні "хлопки" в Бєлгороді росіяни чули ще 18 червня. Тоді місцеві жителі бачили спалахи у небі, але незадовго після цих звуків були "прильоти" по Харкову. Адже саме з цього міста Росія запускає ракети по місту.

До слова, цієї ж ночі було гучно у Курській області. Але раніше місцева влада попередила місцевих жителів, що найближчими днями у місті можуть лунати "хлопки" і щоб ніхто не лякався, бо це пов'язано зі "спецоперацією".

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