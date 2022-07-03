Российский танк уничтожили в степях Донбасса

В оперативном командовании "Север" показали, как сделать из российского танка уголь. Рецепт довольно прост – вражескому танку достаточно встретиться с бойцами Вооруженных Сил Украины.

Кстати Авиация ВСУ уничтожила за день два пункта управления и два склада боеприпасов врага

В ОК "Север" сообщили об уничтожении российского танка в степях Донбасса и опубликовали яркое видео.

1:0 в пользу ВСУ! Верьте в своих защитников! Верьте в Украину! Победа за нами!,

– написали в ОК "Север".

Смотрите видео, как пылает российский танк на Донбассе

Россия пытается захватить Донбасс

Российское военно-политическое руководство поставило цель военным захватить Донецкую и Луганскую области. По мнению американских аналитиков из Института изучения войны (ISW), россияне могут полностью установить контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.

После того, как Россия захватила Северодонецк, оккупанты сосредоточились на Лисичанске. Российские войска уже вошли в город и стали закрепляться. Однако Лисичанск все еще находится под контролем Украины.

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В Министерстве внутренних дел констатировали, что существует угроза, что Россия действительно оккупирует Луганскую область. В то же время захватить Донецкую область врагу будет сложно, поскольку там есть две крепости – Славянск и Краматорск.

При этом следует отметить, что Россия массированно наступает на Донбассе, но несёт огромные потери. Утром 3 июля в Генеральном штабе ВСУ опубликовали обновленные потери России в войне против Украины.

Согласно им, на поле боя вооруженные силы России потеряли около 36 тысяч военных. Также Россия потеряла немало своих танков – 1 584.

Следует отметить, что только украинские военные контрразведки Службы безопасности Украины уничтожили 33 единицы тяжелой техники России. Ориентировочные потери России составили 45 миллионов долларов.

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