Соответствующее заявление сделал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел. Он заявил, что такой интенсивности обстрелов, которым сейчас подвергается Луганщине, не было с 1944 – 1945 годов.
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Украина защищает Лисичанск. Ситуация там – очень сложная. Тем временем Донецкую область захватить гораздо сложнее.
Там есть по существу две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто,
– заявил Денисенко.
Продолжаются бои за Лисичанск
Руслан Музычук – представитель Национальной гвардии – сообщил, что Лисичанск находится под контролем украинских войск. В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои. Захватчики не оцепили Лисичанск.
Потери врага
Украинские герои продолжают защищать родную землю. Врагу наносят значительные потери. По состоянию на 2 июля в Генштабе ВСУ сообщили о 35 870 российских оккупантов. Также удалось уничтожить:
- танков – 1582 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц;
- артиллерийских систем – 800 (+4) единиц;
- РСЗО – 246 (+0) единиц;
- средств ПВО – 105 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+0) единиц;
- вертолетов – 186 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единиц;
- Крылатых ракет – 144 (+1) единица.
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