Соответствующее заявление сделал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел. Он заявил, что такой интенсивности обстрелов, которым сейчас подвергается Луганщине, не было с 1944 – 1945 годов.

Заметьте Украинские военные освободили Ивановку Херсонской области

Украина защищает Лисичанск. Ситуация там – очень сложная. Тем временем Донецкую область захватить гораздо сложнее.

Там есть по существу две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто,

– заявил Денисенко.

Примите во внимание! Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – сообщил о сокращении продолжительности комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 04:00.

Продолжаются бои за Лисичанск

Руслан Музычук – представитель Национальной гвардии – сообщил, что Лисичанск находится под контролем украинских войск. В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои. Захватчики не оцепили Лисичанск.

Потери врага

Украинские герои продолжают защищать родную землю. Врагу наносят значительные потери. По состоянию на 2 июля в Генштабе ВСУ сообщили о 35 870 российских оккупантов. Также удалось уничтожить:

танков – 1582 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц;

артиллерийских систем – 800 (+4) единиц;

РСЗО – 246 (+0) единиц;

средств ПВО – 105 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+0) единиц;

вертолетов – 186 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единиц;

Крылатых ракет – 144 (+1) единица.

Заметьте – ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного: смотрите видео