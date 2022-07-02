Наши герои делают все для того, чтобы как можно скорее прогнать российских оккупантов из каждого украинского города и села. В некоторых направлениях воинам ВСУ уже удалось выполнить эту задачу.

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Освобождение Ивановки

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Южнобужском направлении российские оккупанты продолжают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуры. Для атак враг в основном применяет ствольную и реактивную артиллерию. Также россияне не прекращают попыток осуществлять разведку с помощью БПЛА.

Однако даже несмотря на безумные потуги оккупантов нашим героям удается продвигаться вперед и приближаться к Херсону. В результате успешной операции воинам ВСУ удалось освободить населенный пункт Ивановка Херсонской области.