В Одесской области взорвалась мина на побережье

Очередной инцидент произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области. Об этом сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на побережье Одесской области взорвалась мина. Обстоятельства и количество травмированных уточняют.

В Одесской области все же не будут открывать пляжи

В Одесской области пока не планируют открывать пляжи. Все из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и вероятной угрозы с моря. Поэтому, учитывая все риски, в ГСЧС пришли к выводу, что это слишком опасно и купаться нельзя.

Также в ГСЧС добавили, что все пруды, реки и лиманы – ни один не проверен, каждый водоем сейчас опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, но заходить в воду уже опасно.

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