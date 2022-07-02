Главные события субботы, 2 июля, 24 канал собрал в одном материале. О том, что происходило на военном и политическом фронтах – читайте ниже.

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05:36 Алексей Арестович заявил, что в случае необходимости ВСУ ударят по Керченскому мосту. Однако для этого они будут выбирать лучший момент – чтобы нанести максимальный ущерб России. В то же время сейчас, по словам советника главы Офиса Президента, у нас нет вооружения, которое могло бы атаковать мост из оккупированного Крыма в Россию.

04:55 Российская авиация снова атаковала Одесскую область. К счастью, вражескую ракету Х-1 сбили украинские зенитчики, так что смертоносный снаряд не наделал беды.

04:08 Во время воздушной тревоги в Харькове и Николаеве услышали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщили о пожаре в Харькове. Пока официальной информации нет. В то же время, взрывы в Николаеве подтвердил мэр Александр Сенкевич.

03:31 Вражеское войско усилило количество авиаударов по Югу Украины. Наши воины не заставили ждать с ответом и атаковали российские склады с боеприпасами, опорный пункт и скопление силы и техники. В целом оккупанты потеряли на этом направлении:

27 солдат;

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

самоходную гаубицу "Мста-С";

3 единицы бронированной и автомобильной техники;

3 полевых склада боеприпасов.

03:10 Украинские военные продолжают зачищать Змеиный остров от того, что оставили российские оккупанты. За день ВСУ уничтожили РСЗО "Град", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники и автоцистерну.

02:52 Американские СМИ заявили, что сопротивление на оккупированной Херсонщине растет. Оно может перерасти в реальную партизанскую войну. Это станет серьезной проблемой для россиян, ведь у них уже нет достаточно сил на Юге Украины, чтобы контролировать регион.