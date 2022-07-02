Найголовніші події суботи, 2 липня, 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на воєнному та політичному фронтах – читайте нижче.

До теми ОБСЄ згортає місію в Україні, а США дають новий пакет допомоги: основне за 128 день війни

05:36 Олексій Арестович заявив, що у разі потреби ЗСУ вдарять по Керченському мосту. Однак для цього вони обиратимуть найкращий момент – щоб завдати максимальної шкоди Росії. Водночас зараз, за словами радника голови Офісу Президента, у нас немає озброєння, яке могло б атакувати міст з окупованого Криму у Росію.

04:55 Російська авіація знову атакувала Одеську область. На щастя, ворожу ракету Х-1 збили українські зенітники, то ж смертоносний снаряд не наробив біди.

04:08 Під час повітряної тривоги у Харкові та Миколаєві почули вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про пожежу у Харкові. Наразі офіційної інформації немає. Водночас вибухи у Миколаєві підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

03:31 Вороже військо посилило кількість авіаударів по Півдню України. Наші воїни не забиралися з відповіддю й атакували російські склади з боєприпасами, опорний пункт та скупчення сили й техніки. Загалом окупанти втратили на цьому напрямку:

27 солдатів;

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

3 польові склади боєприпасів.

03:10 Українські військові продовжують зачищати острів Зміїний від того, що залишили російські окупанти. За день ЗСУ знищили РСЗВ "Град", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки та автоцистерну.

02:52 Американські ЗМІ заявили, що опір на окупованій Херсонщині зростає. Він може перерости у справжню партизанську війну. Це стане серйозною проблемою для росіян, адже вони вже не мають достатньо сил на Півдні України, щоб контролювати регіон.