На Одещині вибухнула міна на узбережжі

Черговий інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області. Про нього повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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За її словами, на узбережжі Одещини підірвалася міна. На жаль, не обійшлося без жертв.

Так, під час запливу в морі підірвався на цій вибухівці та загинув відпочивальник, а ще один чоловік отримав контузію.

На Одещині все ж не відкриватимуть пляжі

В Одеській області поки не планують відкривати пляжі. Все через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря. Тому, зваживши усі ризики, у ДСНС прийшли до висновку, що це занадто небезпечно, й купатися не можна.

Також в ДСНС додали, що всі ставки, річки та лимани – жоден не перевірений, кожна водойма наразі є небезпечною. Просто прийти туди відпочивати не заборонено, але заходити у воду вже є небезпечно.

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