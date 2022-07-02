Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире общенационального телемарафона, информирует 24 канал. Нацгвардеец подчеркнул, что Лисичанск под контролем украинских войск.

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Оккупанты снова врут, а украинские войска защищают город

Мужчина Путина и руководитель Чечни Рамзан Кадыров, как всегда, придумывает все новые и новые фейки. К примеру, сегодня он заявил о том, что оккупанты с боевиками не только окружили Лисичанск, но зашли в центр города и проводят зачистку.

Но стоит отметить, что Кадыров настолько любит придумывать инфоприводы, что даже руководство страны-оккупанта, тоже создающего немало выдумок и фейков, еще в мае запретило российским СМИ ссылаться на Кадырова в новостях о войне в Украине.

Однако Руслан Музычук подчеркнул, что ожесточенные бои с оккупантами сейчас продолжаются в окрестностях Лисичанска. Город не окружен захватчиками. Лисичанск находится под полным контролем наших защитников и защитниц. Россияне пытаются захватить его, не отказавшись от планов захватить Луганскую и Донецкую области и выйти на их административные границы.

Ситуация в Лисичанске

После ухода ВСУ от Северодонецка, самые горячие боевые действия на Востоке переместились на Лисичанск – последний украинский форпост в области. Лисичанск остается последним городом Луганщины, который сейчас находится под контролем ВСУ. Российские оккупанты пытаются захватить город, ведь это приблизит их к выходу на административные границы Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что риск окружения города есть. Кроме того, оккупанты продолжают использование тактики выжженной земли – сначала наносят массовые удары и обстрелы, а затем начинают нашествие.

Ситуация тяжелая и напряженная, однако украинские защитники и защитницы держат город под контролем, защищают его и дают отпор российским оккупантам.

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