Оккупанты подробно обыскивают херсонцев

По данным разведки, во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны оккупантов.

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С 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень детально – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников,

– говорится в сообщении.

Разведчики также сообщили, что в помещении бывшей коммунальной аптеки россияне организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из временно оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставлено "своего человека", который осуществляет контроль и забирает наличные деньги в конце рабочего дня.

Россияне продолжают воровать украинское зерно

Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.

К слову, в Херсоне россияне проводят рейды по захвату зданий. Оккупанты уже присвоили имущество различных государственных структур, таких как водоканал, пенсионный фонд и даже банки.

Коротко о ситуации в Херсонской области

Сопротивление украинцев на оккупированной территории Херсонской области продолжает расти. Ведь Россия не имеет достаточно ресурса, чтобы удерживать контроль над регионом, который захватила.

Поэтому, захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонской области – планируют побег с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

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