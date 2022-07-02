Об этом сообщили аналитики CCN со ссылкой на высказывания руководства разведки США и других американских официальных лиц. Все они подтверждают, что нынешняя ситуация на оккупированной территории Юга Украины может перерасти в настоящую партизанскую войну.

Убьют либо партизаны, либо свои: за коллаборантами из Херсона охотятся все

В США подтвердили рост сопротивления в Херсоне

В Штатах уже начали присматриваться к нескольким инцидентам, которые произошли в Херсоне. Ведь несколько покушений на коллаборантов – очень плохой сигнал для Кремля.

Сопротивление может перерасти в более широкую борьбу с повстанцами. Это станет серьезной проблемой для способности России контролировать недавно захваченную территорию по всей Украине.

– отмечают американские чиновники.

В частности, это подтвердила руководительница национальной разведки США Аврил Хейнс. Она во время конференции в Вашингтоне 29 июня заявила, что Кремль уже "столкнулся с ростом партизанской активности на юге Украины".

Почему России не хватает сил

В начале захвата Херсонской и части Запорожья областей там было много российских войск. Однако сейчас американские чиновники отмечают, что в России недостаточно сил в этих регионах. Мол, многие оккупационные войска перекинуты на Донбасс. Поэтому на Юге недостаточно силовиков, чтобы "эффективно оккупировать и контролировать регион".

Россия помогла украинским партизанам

Другой американский чиновник сказал CNN, что вывод войск России на Донбасс предоставил украинским партизанам "окно возможностей" для нападения на местных российских "чиновников".

Этот регион имеет решающее значение для контроля России над побережьем Черного моря и доступа в Крым. Неизвестно, сколько российских войск в Херсоне, но оккупация против вражеского местного населения требует гораздо больше солдат, чем мирный захват территории,

– подчеркнули в Вашингтоне.

Кроме этого, военные эксперты отметили, что имеют результат и действия ВСУ в этом направлении. Когда Украина осуществила небольшие контратаки вблизи Херсона, это очень напрягло оставшиеся там российские силы.

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