ВСУ контролируют ситуацию

О ситуации в Лисичанске в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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По его словам, ситуация в Лисичанске крайне тяжелая, но полностью контролируемая Вооруженными Силами Украины. Гайдай заявил, что россияне наносят много обстрелов и наступают по нескольким направлениям.

Глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты не контролируют Лисичанск и не взяли ВСУ в окружение. Гайдай рассказал, что российские войска уже на окраине Лисичанска, однако уличных боев нет.

Военнослужащие из России продолжают использовать тактику выжженной земли. Они наносят массированные артобстрелы, после чего происходит нашествие.

Как сказал Гайдай, россияне буквально лезут из всех щелей и имеют невероятно большое количество техники, в том числе артиллерии.

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Риск окружения есть

Глава Луганской ОВА завил, что риск окружения ВСУ в Лисичанске уже давно. Он отметил, что оккупанты пытались осуществить окружение украинских сил из Попасной и Белогоровки.

Гайдай подчеркнул, что такие риски есть в теории, однако на практике ВСУ видят карту боевых действий, откуда идут россияне и где враг имеет резервы, поэтому все контролируют.

Он еще раз напомнил, что Лисичанск лучше расположен для обороны, чем захваченный Северодонецк. Также Гайдай сообщил, что эвакуация из города невозможна, поскольку захватчики минуют дороги противотанковыми минами.

Последние новости из Лисичанска от Генштаба ВСУ

В пресс-службе Генштаба ВСУ вечером 30 июня сообщили, что россияне обстреливают позиции украинских войск в районе Лисичанска. Враг ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и имеет частичный успех. Также оккупанты содержат северо-западную и юго-восточную части завода.

Сообщалось, что вооруженные силы России вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населённого пункта Тополовка и северной части населенных пунктов Волчоярка и Малорязанцево. В Генштабе ВСУ констатировали, что враг частично преуспевает. Кроме того, захватчики удерживают под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

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