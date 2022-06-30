Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ на вечер 30 июня.

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Какова ситуация в Лисичанске

Оккупанты удерживают северо-западную и юго-восточную части Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, враг ведет штурмовые действия в районе:

населенного пункта Тополевка,

северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево,

Враг частично преуспевает, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, украинские воины смогли остановить оккупантов в направлении Лоскутовки – Лисичанского желатинового завода и заставили захватчиков отойти.

Россияне бросили все силы на захват Лисичанска

Российские военные беспрестанно обстреливают Лисичанск. Местные жители мечтают хотя бы о полчаса покоя и тишины. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что враг бросил практически все силы на захват города. Теперь найти безопасное место в Лисичанске – очень тяжело.

Разрушение и диверсанты: какая ситуация в Лисичанске

Люди мечтают хотя бы о полчаса тишины, но оккупанті не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения. Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много,

– отметил Гайдай.

Под удар попали территория нефтеперерабатывающего завода и район Волчеяровки. Отделение полиции полностью уничтожено. В то же время, количество поврежденных жилых домов уже даже не успевают считать. В подвале одного из домов обнаружили тело женщины без признаков жизни. Перед этим дом горел.

Кроме того, в Лисичанск регулярно пытаются прорваться российские диверсанты. 29 июня одну ДРГ обезвредили в районе Верхнекаменки.

Гайдай раскрыл детали циничного обстрела Лисичанска из "Ураганов": смотрите видео