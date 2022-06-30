Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 30 червня.

Важливо Поранених евакуювали, – Гайдай розкрив деталі цинічного обстрілу Лисичанська з "Ураганів"

Яка ситуація у Лисичанську

Окупанти утримують північно-західну та південно-східну частини Лисичанського нафтопереробного заводу. Крім того, ворог веде штурмові дії у районі:

населеного пункту Тополівка,

північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве,

Ворог частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас українські воїни змогли зупинити окупантів у напрямку Лоскутівки – Лисичанського желатинового заводу і змусили загарбників відійти.

Росіяни кинули всі сили на захоплення Лисичанська

Російські військові без перестанку обстрілюють Лисичанськ. Місцеві мешканці мріють хоча б про пів години спокою та тиші. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що ворог кинув практично всі сили на захоплення міста. Тепер знайти безпечне місце в Лисичанську – дуже важко.

Руйнування та диверсанти: яка ситуація у Лисичанську

Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато,

– зазначив Гайдай.

Під удар потрапили територія нафтопереробного заводу та район Вовчоярівки. Відділення поліції – повністю знищене. Водночас кількість пошкоджених житлових будинків вже навіть не встигають рахувати. У підвалі одного з домів знайшли тіло жінки без ознак життя. Перед цим будинок горів.

Крім того, у Лисичанськ регулярно намагаються прорватися російські диверсанти. 29 червня одну ДРГ знешкодили у районі Верхньокам'янки.

Гайдай розкрив деталі цинічного обстрілу Лисичанська з "Ураганів": дивіться відео