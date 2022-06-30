Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 30 червня.
Важливо Поранених евакуювали, – Гайдай розкрив деталі цинічного обстрілу Лисичанська з "Ураганів"
Яка ситуація у Лисичанську
Окупанти утримують північно-західну та південно-східну частини Лисичанського нафтопереробного заводу. Крім того, ворог веде штурмові дії у районі:
- населеного пункту Тополівка,
- північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве,
Ворог частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Водночас українські воїни змогли зупинити окупантів у напрямку Лоскутівки – Лисичанського желатинового заводу і змусили загарбників відійти.
Росіяни кинули всі сили на захоплення Лисичанська
Російські військові без перестанку обстрілюють Лисичанськ. Місцеві мешканці мріють хоча б про пів години спокою та тиші. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що ворог кинув практично всі сили на захоплення міста. Тепер знайти безпечне місце в Лисичанську – дуже важко.
Руйнування та диверсанти: яка ситуація у Лисичанську
Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато,
– зазначив Гайдай.
Під удар потрапили територія нафтопереробного заводу та район Вовчоярівки. Відділення поліції – повністю знищене. Водночас кількість пошкоджених житлових будинків вже навіть не встигають рахувати. У підвалі одного з домів знайшли тіло жінки без ознак життя. Перед цим будинок горів.
Крім того, у Лисичанськ регулярно намагаються прорватися російські диверсанти. 29 червня одну ДРГ знешкодили у районі Верхньокам'янки.
Гайдай розкрив деталі цинічного обстрілу Лисичанська з "Ураганів": дивіться відео