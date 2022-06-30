Про це 24 каналу повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що у Лисичанську зараз дуже важка ситуація.
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Місто хаотично обстрілюють
Як зауважив Гайдай, наразі з різних боків російські загарбники постійно намагаються прорватись у місто. Утім, наші війська продовжують тримати лінію оборони.
"Місто постійно хаотично обстрілюють. Тобто взагалі незрозуміло куди й що саме прилетить. Розбита вся інфраструктура. Достатньо важко дістатися до Лисичанська або ж виїхати з нього", – наголосив він.
Багато загинуло, поранених евакуювали
З водою важка ситуація, оскільки окупанти розбомбили всю інфраструктуру, зокрема, й водопостачання. Декілька днів тому під час того, як люди набирали воду з цистерни, по них прилетіло з "Ураганів", які російські нелюди начинили касетними снарядами.
Багато людей загинуло, ще більше поранено. Їх евакуювали в лікарні іншої області, де їм надають необхідну медичну допомогу,
– заявив очільник області.
У місті не проводять операцій
За його словами, зараз у Лисичанську неможливо проводити важкі операції. У місті лікарі можуть надати ургентну допомогу, навіть прийняти пологи, однак не робити серйозні операції.
Ми забезпечили лікарів тими медикаментами, які вони просили, але ми ж розуміємо умови. Якщо під час операції буде прильот – це може призвести до трагедії,
– підкреслив Гайдай.
Як він зазначив, саме тому поранених намагаються вивозити за межі Луганської області, в більш безпечні райони. Крім того, Гайдай також наголосив, що зараз дуже важка ситуація з транспортуванням, як поранених, так і гуманітарної допомоги.
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"Усі дороги завалені осколками, які постійно прорізають колеса транспорту", – зазначив він.
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Окупанти вгатили з "Ураганів" по цивільних у Лисичанську: що відомо
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що 27 червня російські нелюди обстріляли мирних жителів Лисичанська, які набирали воду. Окупанти вгатили по цивільних із реактивних систем залпового вогню "Ураган".
- Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей (серед них хлопець 2007 року народження). Крім того, поранення отримала 21 людина (серед них хлопець 2008 року народження).
- Снаряд, який випустили окупанти в мирних жителів Лисичанська, розкрився на багато частин і потім ще наносив уразливу дію. З поранених, яких евакуювали до лікарні, багатьом довелося ампутувати кінцівки.