Про це свідчать дані, опубліковані у ранковому зведенні Генштабу від 30 червня.

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По Лисичанську б'ють з артилерії

Як зазначають у відомстві, російські бійці намагаються заблокувати Лисичанськ. Для цього вони використовують артилерійський вогонь. Крім того, ворог планує захопити шматок траси Лисичанськ – Бахмут.

Упродовж минулої доби загарбники били не лише по наших позиціях, а й по цивільній інфраструктурі. Перепало районам населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка, а також Сіверськ. Поблизу Вовчоярівки ворог завдав ще й авіаудару.



Карта бойових дій поблизу Лисичанська / Скриншот liveuamap

Неспокійно також неподалік Верхньокам'янки. Там ворог веде наступальні дії. Крім того, штурмувати наші позиції окупанти вирішили поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. Наразі там тривають бойові дії.

Яка зараз ситуація на інших напрямках фронту

Якщо говорити про Краматорський напрямок, то там порівняно спокійно. Активних бойових дій ворог не проводив. Натомість окупанти обстрілювали позиції наших військових з артилерії.

Слов'янський напрямок. Там російські бійці організували перегрупування військ. Крім того, ворог робить усе можливе для ефективної оборони від наших військових. Водночас це не заважає окупантам атакувати з артилерії райони Мазанівки, Дібрівного, а також Краснопілля.

На Бахмутському напрямку також не минулось без обстрілів. Їх зафіксували поблизу Берестового, Покровського та Званівки. Авіаударі ворог завдав по району Покровського. Намагався ворог наступати у районі Клинового та Новолуганського. Але там на них очікувала гідна відсіч та значні втрати. Крім того, нашим військовим вдалось відбити ворожий штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Ворогові довелось відійти і в першому, і в другому випадках.

Не минулось без обстрілів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог бив по районах Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілок й Оріхова. Авіаударів по наших позиціях окупанти завдали неподалік Авдіївки та Щербаків. Безрезультатно загарбники пробували штурмувати район Павлівки.

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