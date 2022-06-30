Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в утренней сводке Генштаба от 30 июня.

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По Лисичанску бьют из артиллерии

Как отмечают в ведомстве, российские бойцы пытаются заблокировать Лисичанск. Для этого они используют артиллерийский огонь. Кроме того, враг планирует захватить кусок трассы Лисичанск – Бахмут.

За прошедшие сутки захватчики били не только по нашим позициям, но и по гражданской инфраструктуре. Досталось районам населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, а также Северск. Вблизи Волчоярки враг нанес еще и авиаудара.



Карта боевых действий поблизости Лисичанская / Скриншот liveuamap

Неспокойно также неподалеку от Верхнекаменки . Там враг ведет наступательные действия. Кроме того, штурмовать наши позиции кафиры решили вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас там продолжаются боевые действия.

Какая сейчас ситуация по другим направлениям фронта

Если говорить о Краматорском направлении, там сравнительно спокойно. Активные боевые действия враг не проводил. Зато оккупанты обстреливали позиции наших военных по артиллерии.

Славянское направление. Там русские бойцы организовали перегруппировку войск. Кроме того, враг делает все возможное для эффективной обороны наших военных. В то же время, это не мешает оккупантам атаковать из артиллерии районы Мазановки, Дибровного, а также Краснополье.

На Бахмутском направлении тоже не обошлось без обстрелов. Их зафиксировали вблизи Берестового, Покровского и Звановки. Авиаудары враг нанес по Покровскому району. Пытался враг наступать в районе Клинового и Новолуганского. Но там их ожидал достойный отпор и значительные потери. Кроме того, нашим военным удалось отразить вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС. Врагу пришлось отойти и в первом и во втором случаях.

Не обошлось без обстрелов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг бил по районам Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселок и Орехова. Авиаударов по нашим позициям кафиры нанесли неподалеку от Авдеевки и Щербаков. Безрезультатно захватчики пытались штурмовать район Павловки.

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