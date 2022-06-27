Про трагедію повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. Він заявив, що росіяни обстріляли мирних жителів Лисичанська, коли ті набирали воду від підвезеної цистерни.

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Окупанти вдарили по людях з РСЗВ "Ураган".

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган",

– заявив Гайдай.

Жертвами обстрілів стали 8 людей. Серед зигиблих – хлопець 2007 року народження.

За словами очільника Луганської ОВА, 21 людину доставили до лікарні. Серед поранених – хлопець 2008 року народження. У Лисичанську після отримання медичної допомоги залишилися 5 людей. Окрім того, 16 постраждалих евакуювали до лікарень, розташованих в інших регіонах.

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