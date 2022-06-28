Зокрема 27 червня окупанти розстріляли у Лисичанську натовп мирних жителів, які набирали підвезену воду. По людях поцілили з РСЗВ "Ураган". Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Прилетів снаряд, який розкрився на багато частин і потім ще наносив уразливу дію. 8 людей загинули, 21 госпіталізували до лікарні. З тих поранених, які були вивезені після вчорашнього обстрілу, дуже багато саме з ампутацією кінцівок.

Окупанти розкидають по місту "Пелюстки"

Росіяни розкидають по території Лисичанська так звані "Пелюстки". Це протипіхотна міна, наступивши на яку (або намагаючись її підняти) ймовірність на загибель не є високою, але відриває частини тіла. Касетні снаряди заборонені Женевською конвенцією, як і фосфорні бомби. Але росіяни все одно їх використовують.

Руйнування в Лисичанську нереально підрахувати

Підрахувати руйнування вже просто нереально. Обстрілюється Лисичанськ постійно і їздити, фіксувати будинки та цілі мікрорайони неможливо, бо це небезпечно для життя. Велика ймовірність, що буде приліт і машина потрапить під обстріл,

– сказав Гайдай.

Довідка. Орієнтовно у Лисичанську залишаються до 15 тисяч осіб. Переважно залишаються люди, які не захотіли виїжджати.

На Сіверському напрямку окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах Покровки, Старикового, Порозока та Верхньої Пожні Сумської області.

На Слов’янському напрямку ворог намагається продовжувати наступ в напрямку Ізюм – Слов'янськ. Загарбники обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Краматорському напрямку активних дій не було, проте ворог обстріляв райони Маяків та Тетянівки з артилерії.

На Лисичанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Яковлівки та стріляли з артилерії. Наразі окупанти ведуть штурм в напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара та штурмують напрямок Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Там також тривають бої.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було, проте окупанти обстріляли з артилерії 7 населених пунктів. Авіаударів зазнали Кам'янка, Авдіївка та Шевченко.

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